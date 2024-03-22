ÇEDES’le Taliban zihniyeti çıkacak

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

İzmir Buca Laik Eğitim Demokratik Yaşam Platformu üyeleri dün Şirinyer’de “ÇEDES’e hayır! Okullarda tarikat cemaat istemiyoruz!” sloganıyla projeyi protesto etti. Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir grup adına şu açıklamayı yaptı: “Laik eğitimden uzaklaşıldığında şeriat güzellemesi yapan zihniyet açığa çıkar. Laiklik ilkesini ortadan kaldırdığınızda bir cadı avı gibi sokaklarda kadınların yaşam biçimine müdahale eden, onları toplumsal yaşam alanları ve eğitim sisteminin içinde istemeyen Taliban zihniyeti ortaya çıkacaktır. Bizler bu karanlık zihniyete asla teslim olmayacağız.”

