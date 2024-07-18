Çekicinin üstüne çıkıp kendini yakmak istedi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisine iş verilmediğini söyleyen çekici sürücüsü, çekicinin üzerine çıkarak benzinle kendini yakmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda çekici sürücüsü A.A., kendisine iş verilmediğini söyleyerek çekicinin üzerine çıkıp, benzinle kendini yakmaya çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırda beklerken, polis ekipleri A.A.'yı eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.
Ekiplerin yarım saat süren ikna çalışmaları sonucu A.A., elindeki benzin dolu bidonu ve çakmağı bırakarak çekiciden aşağı indi. Sağlık ekiplerinin kontrolü için ambulansa bindirilen A.A., daha sonra polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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