Belediyenin önünde kendini yakmak istedi!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:36

Güncelleme: 02.05.2024 - 13:36

Edinilen bilgilere göre, daha önce harabe olan Aydınlıkevler Mahallesindeki evi Batman Belediyesi tarafından yapılmak üzere yıkılan Mehmet Şah Başaran, evindeki çalışmanın durması üzerine eşi ile birlikte belediyeye gitti.

Belediye Başkanı Gülistan Sönük ile görüşen Mehmet Şah Başaran, elinde benzin bidonu ile belediye binası önüne geldi.

Belediye binası başkanlık girişi önünde üzerine benzin dökerek, “Ben yandım belediye de yansın” diyerek kendini yakmak istedi.

Belediye güvenlik görevlileri ve zabıta ekiplerinin müdahalesi ile Mehmet Şah Başaran’ın kendini yakma girişimi engellendi.

Olay yerine gelen polis, Başaran’ı gözaltına aldı.

Başaran sosyal medya hesabından “Batman halkı bizlere sahip çıkmadınız. Batman Valiliğine, Batman Belediyesine binlerce kez sorunlarımızı anlattım ilgilenen olmadı. Batman Belediyesi söz vermişti evimizin yapımını tamamlayacaktı. Çaresiz durumdayız. Şu anda Batman Belediyesi önündeyim kendimi yakacağım. Üzerime benzin dökmeye çalıştım. Batman Belediye Başkanlığı güvenlik görevlileri bana müdahale etti, küfür ve hakarette bulundu. Bana bir şey olursa Batman Belediye Başkanlığı yetkilileri sorumludur” diye paylaşımda bulundu.