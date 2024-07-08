Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez’den bisikleti çalınan çocuğa sürpriz hediye

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:29

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:29

12 yaşındaki Ömer, İstanbul Çekmeköy Doğa Park’ta kurulan dev ekranda A Milli Takım’ın Hollanda ile karşılaştığı müsabakayı bisikleti ile izlemeye gitti.

Milli takımın yenilmesi sonrası bisikletine binerek evine dönmek isteyen Ömer, bisikletini bıraktığı yerde göremedi. Göz yaşlarına hakim olamayan Ömer’in üzüntüsünü sosyal medya üzerinden CHP'li Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e ileten anne Aslıhan Yılmaz, talep sonrası belediye ekiplerinin Ömer’e çalınan bisikletinin yerine yeni bir bisiklet hediye etmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Başkan Çerkez’in talimatı sonrası anne Aslıhan Yılmaz ile iletişime geçen belediye ekipleri, Ömer’e hediyesini çalındığı yerde sürpriz bir şekilde teslim edeceklerini belirtti. Annesinin bisikletine 'Bir de beraber bakalım' diyerek parka getirmesi sonrası bisiklet hediyesi ile karşılaşan Ömer, yeni bisikletini gördüğü anda heyecanını saklayamadı. Başkan Çerkez’in kendisi için yazdığı notu okuyunca küçük çocuk duygu dolu anlar yaşadı.