Çekmeköy'de spor kulübü başkanı katledildi: 17 yaşındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı!

1.09.2025 14:43:00
Haber Merkezi
Kafede uğradığı saldırıda Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada silahı kullandığı tespit edilen 17 yaşındaki çocuğun, "Beni birisi arayıp işi söyledi. Dediği kişiyle buluştum silahı alıp olayı gerçekleştirdim" dediği iddia edildi.

İstanbul'da, eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülmesiyle ilgili gözaltında bulunan 2'si çocuk 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki Efe H. ile azmettiricilerin de bulunduğu, 1'i kadın 3 zanlının ise saldırganı iki araçla Edirne'ye kaçırırken yakalandıkları öğrenildi.

Öte yandan, Edirne'de, saldırganı yurtdışına kaçırma girişiminde yer aldığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Efe H.'nin ilk beyanında; "Beni birisi arayıp işi söyledi. Dediği kişiyle buluştum silahı alıp olayı gerçekleştirdim" dediği iddia edildi.

 

