Çekmeköy'de rehabilitasyon merkezinde patlama!
Çekmeköy’de özel bir rehabilitasyon merkezinin bodrum katındaki elektrik panosunda patlama meydana geldi.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Merkez Mahallesi Nur Tanesi Sokak’ta saat 14.30 sıralarında, rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan binanın bodrum katındaki elektrik panosu patladı.
Elektrik panosunun patlamasıyla yoğun duman oluştu. Çevrede kısa süreli panik meydana gelirken personel binayı boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol atına alındı.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
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