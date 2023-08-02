Osmaniye'de temizlik yapılan tankerde patlama: 2 yaralı
Osmaniye Sanayi Sitesi'nde, oto yıkama dükkanında tanker temizliği sırasında meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adnan Menderes Mahallesi Ek Sanayi Sitesi'nde, saat 12.00 sıralarında oto yıkama- yağlama yapılan iş yerinde tanker temizlendiği sırada patlama oldu. Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı.
2 KİŞİ YARALANDI
İş yerindeki otomobil de yangında alev alırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. İş yerinin depo kısmının da kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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