Çekmeköy'de sürücü el frenini çekmeyi unuttu: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç 1 kişinin yaşamını yitirmesine ve 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Olay, Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı.
Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
- Antidepresan kullanımı 10 yılda neredeyse ikiye katladı
- İşe alınmayınca öyle bir şey yaptı ki...
- Altılı masadan Erdoğan'a sert yanıt
- 'Onun adına çok utanıyorum'
- Erdoğan'dan altılı masaya 'adaylık' yanıtı
- Kayseri'de yolcu otobüsü faciası! Çok sayıda can kaybı
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- '13 Şubat'ta belirlenir, sonra açıklanır'
- İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü!