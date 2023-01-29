Çekmeköy'de sürücü el frenini çekmeyi unuttu: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 23:00
Çekmeköy'de sürücü el frenini çekmeyi unuttu: 1 ölü, 5 yaralı
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç 1 kişinin yaşamını yitirmesine ve 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı.

Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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