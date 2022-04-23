Çekmeköy'de TIR'lar çarpıştı: Koliler etrafa saçıldı
Çekmeköy'de iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şoförlerden biri hafif şekilde yaralandı. Trafik, TIR'ların kaldırılmasıyla normale dönebildi.
Kaza, 23 Nisan Cumartesi günü 14.30 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yakup Süt'ün kullandığı 06 DT O667 plakalı TIR, şerit değiştirirken aynı istikamette giden Yaşar Öz'ün kullandığı 01 AJZ 510 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.
KOLİLER ETRAFA DAĞILDI
Çarpmanın etkisiyle dorsenin içerisinde bulunan içecek kolileri yola saçıldı. TIR şoförü Yakup Süt kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik jandarma ekipleri iki şeridi trafiğe kapattı. Trafik jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından TIR'lar çekiciyle kaldırıldı.
TIR'ların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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