Çekyatın altından 7 ruhsatsız silah çıktı: Savunması pes dedirtti!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:33

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:36

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kavaklı Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada evin salonundaki çekyatın altına gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

"BİR SÜRE ÖNCE SOKAKTA BULDUM"

Operasyonda Ö.A., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ö.A., ifadesinde, “Silahları bir süre önce sokakta buldum. Eve getirip, çekyatın altında saklıyordum” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.