15 yıl hapisle aranıyordu... Saklandığı evde yakalandı: Adana'da 'torbacı' operasyonu

Adana’da uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü narkotik polisleri tarafından yakalandı.

15 yıl hapisle aranıyordu... Saklandığı evde yakalandı: Adana'da 'torbacı' operasyonu
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:48

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Süha E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Yapılan çalışma neticesinde söz konusu şüpheli saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyette götürülen şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Adana #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu

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