Adana'da feci kaza... Kamyonetle elektrikli bisiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Seyhan ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli bisiklette bulunan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi, ikisi ise yaralandı. Kazanın, elektrikli bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle kazanın meydana geldiği iddia edildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki kavşakta Deniz E. idaresindeki 01 UF 025 plakalı kamyonet ile Abdullah Düveci'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü Düveci ile Şükriye Düveci (16) ve Suriye uyruklu Luay İsmail yaralandı. Yaralılardan ikisi Çukurova Devlet Hastanesi'ne, Şükriye Düveci özel bir hastaneye kaldırıldı.
"KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ" İDDİASI
Şükriye Düveci, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi morga gönderildi.
Öte yandan, elektrikli bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle kazanın meydana geldiği öne sürüldü.
Etiketler: #elektrikli bisiklet #kaza #kırmızı ışık #Adana
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