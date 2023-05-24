Meral Akşener'den Hulusi Akar'a 'Güney Ordusu' yanıtı!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 16:26

Güncelleme: 24.05.2023 - 16:27

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle gerçekleştirdiği buluşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, 'Güney Ordusu' kurulması yönündeki önerisine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen "Müesses bir nizam var, nereden çıktı bu Güney Ordusu" tepkisine yanıt verdi.

"AKAR'IN YETKİLİ OLDUĞU SÜRE İÇERİSİNDE TÜRKİYE'DE MÜESSESE KALMADI"

Bu fikrin seçimin kazanılması halinde nereden çıktığını söyleyeceğini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Kazandığımız zaman nereden çıktığını kendisine söylerim. Ama Sayın Akar böyle bir sert tepki göstermek yerine keşke arayaydı, birincisi bu. İkincisi; Sayın Akar'ın hep yetkili ve etkili makamlarda olduğu süre içerisinde Türkiye'de müessese kalmadı kardeşim. Yani o müesseseler yıkılırken Sayın Akar böyle bir tepki verseydi o zaman tutarlık olurdu. Dolayısıyla çok abes bir açıklama olmuş. Niçin böyle bir öneride bulunduğumuzu sorarsa söyleriz elbette.

"EDİRNE'DEN ASKER GETİRMENİN ANLAMI YOK"

Önemli anlamı şu: Güneydoğu sınırına asker çeşitli şehirlerden gönderiliyor. Birinci Ordu ve İkinci Ordu'nun dışında Ege Ordusu 1970’te o dönemde duyulan ihtiyaç sebebiyle kurulmuştur. Yani askere askerlik öğretmek de ayıp oluyor. Sonra bugün bu kevgire dönmüş sınır mevzusunda böyle bir ordu kurulması elzemdir. Ta Edirne'den asker getirmenin anlamı yok. Suriye'de kaç askerimiz var ben biliyorum. Bu keşmekeşin önüne geçer. Gayet disiplinli kimin nerede ne görev yaptığını bildiği bir organizasyon, bir komutanlık olarak önerdik biz. Çok da iyi olacağını düşünüyorum."