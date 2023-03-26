Celal Şengör ‘papyon’ takmasının nedenini açıkladı
Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı YouTube programında sürekli papyon takmasının ardındaki gerçek nedeni açıkladı.
Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Kafa TV'de yayınlanan "Celal Şengör İle Olmasaydı Ne Olurdu" programında konuştu.
Programda neden papyon taktığını açıklayan Şengör, "Eşimle evlendikten sonra papyon takmamı istediği için papyon takıyorum" ifadelerini kullandı.
Şengör, şunları söyledi:
"Papyonla tanışmam ilkokuldu. Sürekli takmam Oya ile evlendikten sonra. Benim çok güzel kravatlarım vardı. Ancak eşim Oya her yemekten geldiğimizde kravatın menü haline geldiğini ve kravatı yıkamanın gömleği yıkamaktan daha zor olduğunu söylüyordu. Lekeleri zor çıkıyordu. Dolayısıyla papyon taktım."
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