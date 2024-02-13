Celal Şengör’ün sözleri gündemde: Altın madenine karşı çıkanlara ‘zırcahil’ demişti

Yayınlanma: 13.02.2024 - 21:34

Güncelleme: 13.02.2024 - 21:37

Prof. Dr. Celal Şengör’ün daha önce altın madenine karşı çıkanlara ‘zırcahil’ dediği sözleri tekrar gündemde.

Şengör, altın madenine karşı çıkanlara ilişkin, “Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir? Bunu tespit edeceğiz. Bu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız rahatsız olanlar zırcahil. Niye rahatsız olduğunu bile bilmiyor” demişti.

Bugün Erzincan’da meydana gelen toprak kaymasından sonra Şengör’ün sözleri yeniden gündem oldu.