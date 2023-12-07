Türkiye Ormancılar Derneği'nden Celal Şengör'e: 'Zırcahil'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:13

Güncelleme: 07.12.2023 - 15:40

4 Aralık Dünya Madenciler Günü panelinde konuşan Profesör Doktor Celal Şengör, madenciliğin çevreye zararlı olduğunu savunan çevrecileri "zırcahil olmakla" suçladı.

Eski maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması" konulu panele katılan Şengör, "Tekrar edelim, biz doğayı tahrip etmiyoruz, doğanın yüzünü değiştiriyoruz. Bu yüz senin, bunun, onun hoşuna gitmeyebilir. Bir kere niye hoşuna gitmiyor bunu öğrenmemiz lazım. Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir, bir kere bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız, rahatsız olanlar zır cahildir." ifadelerini kullandı.

"ZIRCAHİLLİK..."

Söz konusu açıklamanın ardından Şengör'e tepki yağdı. Şengör'e bir tepki de Türkiye Ormancılar Derneği'nden geldi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Ülkede ormanların nasıl yok edildiğini ve ormansızlaşmanın en büyük nedenlerinden birinin ormanların ormancılık dışı amaçlarla yapılan tahsisler olduğunu ve madencilik tahsislerinin ve vahşi madencilik uygulamalarının ormanları yok ettiğini görmemek ZIRCAHİLLİK’tir." ifadeleri kullanıldı.

"Orman ekosistemlerinin madencilik uygulamaları ile fiili olarak yok edildiğini, bundan sonra tekrar orman ekosistemi oluşmayacağı gerçeğini görmemek, hatta 15 yıl gibi komik bir sürede eski orman haline kavuşturulacağını iddia etmek ZIRCAHİLLİK’tir" denilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugüne kadar madencilik yapılan alanlardan rehabilitasyona tabi tutulan ve eski haline dönüştürülen tek bir örnek olmadığını BİLMEMEK ve GÖRMEMEK ZIRCAHİLLİK’tir,

Bu alanların fiili olarak orman olmasa da halen istatistiklerde orman olarak gösterildiğini görmemek ZIRCAHİLLİK’tir.

Her yıl orman yangınlarıyla kaybedilen orman alanlarının 4 katından fazlasını dumansız yangın diye bilinen ormancılık dışı amaçlarla tahsisi yapılan alanlar (ki madencilik uygulamaları bu tahsislerin içinde önemli yer kaplar) nedeniyle kaybedildiğini görmemek ZIRCAHİLLİK’tir.

Kazdağlarının %80’nin, Muğla ormanlarının %65’nin, Ordu’nun %91’inin ve hemen hemen ülkemizin birçok ilinde bu oranlardaki orman alanlarına madencilik için ruhsat verildiğini görmemek ZIRCAHİLLİK’tir.

2004-2022 yılları arasında sadece madencilik için yaklaşık 150 bin ha orman alanın bu vahşi uygulama ile artık yok olduğunu ve tekrar bir orman ekosisteminin oluşması için yüzyılların gerektiğini bilmemek ZIRCAHİLLİK’tir.

Ormanlarımızın yapılan bu tahsislerle parçalanarak her yıl ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına neden olduğunu görmemek ZIRCAHİLLİK’tir.

Ormansızlaşmayla sadece ormanların yok olmadığını, ormanların sağladığı ekosistem hizmetlerinin de ortadan kalktığını, iklim değişikliği ile birlikte şiddetini arttıran sel ve taşkın felaketlerinin ve heyelanların arttığını gören ve toprağına, suyuna, ormanına, doğasına sahip çıkan, ülkemizin dört bir yanındaki bu vahşi uygulamalara karşı duran Artvinden Rize İkizdereye, Kazdağlarından Muğla Akbelene ses verenler, mücadele eden kuruluşlar, STK’lar, bilim insanları, doğaseverler, çevreciler, duyarlı tüm insanlar ZIRCAHİL, sadece siz bilim İnsanı ve sadece siz akıllısınız ÖYLE Mİ?"