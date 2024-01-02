Celal Ülgen’in sağlık durumu hakkında açıklama

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:12

Güncelleme: 02.01.2024 - 09:12

Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Avukat Celal Ülgen’in kızı Deniz Ülgen Şeren, babasının sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.



Şeren şu ifadeleri kullandı:

"Babam avukat Celal Ülgen'e, beyin damarında daralma nedeniyle geçirdiği rahatsızlık sonrası Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi'nde müdahale edildi. %100 başarılı bir müdahale sonrası, bir kaç günlük gözlem sürecinin ardından, kendisini LIV Hospital İstinye Üniversitesi Hastanesi'nde normal servisi çıkardık. Her şey yolunda gidiyor. Çok kısa sürede eski sağlığına kavuşacağına dair doktorlarından aldığımız bilgiyi, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına sizlerle paylaşmak istedik. Arayan, soran ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz."

Ergenekon ve Balyoz gibi Türkiye'yi etkileyen birçok davanın avukatı Celal Ülgen, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ülgen’in beyine giden ana damarına stent takıldı.

