Avukat Celal Ülgen hastaneye kaldırıldı: 'Durumu iyi'

Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:15

Güncelleme: 01.01.2024 - 15:16

Ergenekon ve Balyoz gibi Türkiye'yi etkileyen birçok davanın avukatı Celal Ülgen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Ülgen’in beyine giden ana damarına stent takıldı. Ülgen’in kızı Deniz Ülgen, babasının durumunun iyiye gittiğini belirtti.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ülgen’in rahatsızlığına ilişkin bilgi veren Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Meslek büyüğüm Av. Celal Ülgen’in rahatsızlığını üzülerek öğrendim. Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede tedavisi devam eden üstadıma şifa diliyorum. Onunla yürünecek çok yol, verilecek çok mücadelemiz var! Biran önce meslektaşlarının arasına dönmesi dileğiyle.”

Meslek büyüğüm Av. Celal Ülgen’in (@ulgencelal68) rahatsızlığını üzülerek öğrendim. Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede tedavisi devam eden üstadıma şifa diliyorum. Onunla yürünecek çok yol, verilecek çok mücadelemiz var! Biran önce meslektaşlarının arasına dönmesi dileğiyle…… — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) January 1, 2024

CELAL ÜLGEN KİMDİR?

1948 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Celal Ülgen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. Üniversite döneminde Deniz Gezmiş ile sıra arkadaşlığı yapmıştır. Ergenekon Davası sürecinde Çetin Doğan’ın avukatlığını yapmıştır. Avukat ve yazarlık yapmakta.

Celal Ülgen aynı zamanda, Eski 1. Ordu Harekât Başkanı Kurmay Kıdemli Albay Süha Tanyeri, Emekli Albay Dursun Çiçek, Emekli Binbaşı Levent Bektaş, Emekli Albay Zeki Üçok, İstanbul'un ilk Büyükşehir belediye başkanı Bedrettin Dalan, Gazeteci-yazar Soner Yalçın ve Cem Uzan gibi isimlerin avukatlıklarını da yapmıştır.