Cem Aydın'dan gümrük düzenlemesine tepki: Türkiye’mizin gelişmesinin önüne baraj kurmayın

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, internet üzerinden yurt dışından alınan ürünlerde gümrük düzenlemesine tepki gösterdi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada bir teknoloji devrimi yaşandığını belirterek, "Bu devrimi Türk gençliği de çok yakından takip ediyor, dünyanın bilgisini ülkemize transfer ediyor, büyük bir iştahla öğreniyor, üretiyor ve fikirlerini hayata geçiriyor" dedi.

Gençlerin sınırlı imkanlarla yenilikçi çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Aydın, "Gençlik kıt imkanlarla yenilik yapıyor, kendi robotlarını üretiyor, dünyayla aramızdaki teknolojik makası kapatmak için büyük bir enerji sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK GENÇLİĞİNİ İZOLE ETMEKTİR"

Aydın'ın paylaşımı şöyle:

"Yurt dışından yapılan bireysel alımlara tamamen gümrük uygulamak evinde teknoloji geliştiren çok sayıda gence 'sen sakın üretme, git fahiş fiyata son ürünü satın al' demektir. Zaten alım gücümüz zayıfken, teknoloji devriminden Türk gençliğini izole etmektir.

Gençlerin erişmek zorunda olduğu donanım ve bileşenler dışarıda vergilenip içeride de kontrolsüz fiyatlanıyorsa, burada ne yerli üretim teşvik edilir ne de teknoloji ekosistemi büyür. Memleketimiz için araştıran, geliştiren ve üreten gençler çok haklı bir soru soruyor: Ülkemizde üretilmeyen parçaları nasıl temin edeceğiz? Zaten büyük vergi teşvikleriyle ihya olan dev küresel şirketlere ve ithalat tekellerine gençlerimizi ezdirmeyin. Türkiye’mizin gelişmesinin önüne baraj kurmayın."