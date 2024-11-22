Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı: Münevver Karabulut'un babası açıklama yaptı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:52

Güncelleme: 22.11.2024 - 13:52

İstanbul Başakşehir'de 2009 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut’u katleden ve cezaevinde intihar ettiği belirtilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verilmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı.

Başsavcılık, davayla takipsizlik kararı vermişti.

"YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ"

Kanal D Haber'e konuşan baba Süreyya Karabulut, "Valla ben ilahi adalete güveniyorum, inancım odur. İkna olduk yani şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok, elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su serpilmiş oldu. İtiraz etmeyi düşünmüyorum... Yani şu an karar vermiş değilim, düşünmüyorum yani" dedi.