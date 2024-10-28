Katil Cem Garipoğlu'nun mezarındaki 'poşet' için yeni talep

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, katil Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetin Adli Bilimler Enstitüsü veya Adli Tıp Kurumu'nda yeniden incelenmesi için başvuruda bulundu.

Katil Cem Garipoğlu'nun mezarındaki 'poşet' için yeni talep
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 16:49

Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarının içinden çıkan 30 santim boyutlarındaki poşetin incelemesi tamamlandı.

Alınan örnekler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü tarafından incelendi. İncelenen poşette kan izleri tespit edildi.

"İNSANA AİT DEĞİL" DENDİ

Ancak kan örneklerinin hangi canlıya ya da kime ait olduğu tespit edilemedi.

Odatv'nin haberine göre, bunun üzerine ise Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir yeni bir başvuruda bulundu.

YENİDEN İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ

Epözdemir'in yaptığı başvuruda, "Son tahlilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü tarafından mezar içerinde bulunan bu poşet ile ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir" denildi.

Başvuru dilekçesinde maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamu vicdanının rahatlaması, adaletin tecellisi nedenleri gerekçe gösterilerek söz konusu poşetin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'ne veya Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek yeniden incelenmesi istendi.


Etiketler: #Cem Garipoğlu #Münevver Karabulut

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