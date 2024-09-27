Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararı sonrası Münevver Karabulut'un teyzesi konuştu: 'Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak'

Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:01

Güncelleme: 27.09.2024 - 16:01

Münevver Karabulut’u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, iddiaya göre 2014 yılında Silivri Cezaevi’ndeki koğuşunda intihar etmişti.

Garipoğlu’nun ölümünün ardından, ölen kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulunmuştu.

Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

Bu kabul kapsamında Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazıldı.

"HEPİMİZ RUH GİBİ YAŞAYAN İNSANLAR OLDUK"

Bolu’nun Mengen ilçesi Kayabaşı köyünde bulunan Münevver Karabulut’un kabrini ziyaret eden teyzesi konuştu.

Acılı teyze, "2009’da bu olay olduğundan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu’nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah’ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA’sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.

"Sonuçta giden geri gelmiyor" diyen teyze, "Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Ama ne diyelim? Ben çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ablam, eniştem, aile bitik durumda. Giden can geri gelmiyor. Allah bunu bize yaşatanlara da aynısını yaşatsın inşallah" diye konuştu.