Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasının ardından yeni kuşkular oluştu

Yayınlanma: 05.10.2024 - 04:15

Güncelleme: 05.10.2024 - 04:18

Münevver Karabulut’u 2009 yılında katleden ve 2014 yılında cezaevindeyken kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezarda kefen bulunmadığını belirterek “Toprağın üzerinde dağınık bir şekilde duran kemikler ve kafatası vardı sadece, ceset bütünlüğü ise yoktu” dedi. Cumhuriyet, Epözdemir’in açıklamalarının ardından Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz ile konuştu.

Prof. Dr. Dokgöz, “Burada belki şüpheli olan, Rezan Epözdemir’in de aktardığı tutanakta da görülen şey, kemiklerin dağınık bir vaziyette bulunması. İnsan vücudu anatomik yapısına uygun olarak bulunması gerekir. Bundan sonraki süreçte özellikle tüm kemik dokunun inceleneceğini söyleyebilirim. Birden fazla kişiye ait olup olmadığı meselesi söz konusu olursa da buna yönelik DNA incelemeleri olacaktır” dedi.

“DNA incelemesi için diş dokuları önemli kanıtlardır” diyen Dokgöz, “Ben biyolojik materyal bulunacağını düşünüyorum. Olup olmadığı şeklinde bir rapor çıkar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cem Garipoğlu’nun ailesi, Adil Tıp Kurumu’na DNA örneği verdi.