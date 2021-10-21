Cem Küçük: Büyükelçiler deport (sınır dışı) edilecek
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş insanı Osman Kavala hakkında açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçilerini sınır dışı edeceğini iddia etti.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda iş insanı Osman Kavala için “serbest bırakılma” çağrısı yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iş insanı Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan 10 büyükelçiyle ilgili yaptığı, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" açıklama gündem oldu.
'SINIR DIŞI EDİLECEKLER' İDDİASI
Erdoğan'ın bu ifadesini kişisel Twitter hesabında değerlendiren Cem Küçük, büyükelçilerin sınır dışı edileceğini savundu. Küçük, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçi hakkında net konuştu: 'Dışişleri Bakanımıza söyledim, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.' Büyükelçiler deport edilecek" dedi.
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