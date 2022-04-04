Cem Küçük ekonomiyi böyle savundu: 'Bergen filmine nasıl oldu da 7 milyon kişi gitti'
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye'de ekonomik kriz olmadığını yurttaşların 'sinemaya' gitmesi üzerinden savundu. Bergen filmine 7 milyon kişinin gittiğini söyleyen Küçük, "Millet aç açıkta değil. Bergen filmine nasıl oldu da 7 milyon kişi gitti" dedi.
Enflasyon rakamları, Türkiye'deki hayat pahalılığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne sererken, Cem Küçük'ten tepki çeken bir açıklama geldi.
Habertürk’te yayınlanan Açık ve Net programında ekonomik kriz hakkında konuşanTürkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ekonominin iyi olduğunu 'Bergen' filmi üzerinden savundu.
"MİLLET AÇ AÇIKTA DEĞİL, BERGEN FİLMİNE 7 MİLYON KİŞİ GİTTİ"
Küçük, filminden örnek vererek, "İnsanlar ekmek bulamıyor, insanlar yiyemiyor diye bir şey yok. Türkiye’de en ucuz sinema bileti 30-40 lira. Bergen filmine 7 milyon kişi gitti, 140 milyon hasılat yaptı. Nasıl oluyor bütün eğlence yerleri, sinemalar dolu oluyor. Millet aç açıkta değil. Bergen filmine nasıl oldu da 7 milyon kişi gitti” diyerek sinema üzerinden kıyaslama yaptı.
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