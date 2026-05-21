Cem Küçük’ten Rasim Ozan Kütahyalı için ‘araç hırsızlığı yaptı’ iddiası

Cem Küçük, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Küçük, Kütahyalı’nın Bodrum’da tanıştığı bir kişiden aldığı iki lüks aracı geri vermediğini öne sürerken, eski eşi Nagehan Alçı’nın bu olayı doğrulayabileceğini söyledi.

TGRT ekranlarında yayımlanan “Taksim Meydanı” programında konuşan Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme getirdi.

Program sırasında konuşan Küçük, Kütahyalı’nın geçmişte “araç hırsızlığı” yaptığı yönünde duyum aldığını ifade ederek olayın detaylarını anlattı.

“İKİ LÜKS ARACI GERİ VERMEDİ” İDDİASI

Cem Küçük, açıklamalarında Kütahyalı’nın Bodrum’da Gürcü bir kişiyle tanıştığını ve bu kişinin kendisine iki araç verdiğini öne sürdü.

Küçük, programdaki ifadelerinde şu iddiaları dile getirdi:

“Araba işini ben biliyorum. Nagehan’la o dönem konuştum. Gürcü bir adamla Bodrum’da tanışıyor. Adam veriyor iki arabayı. Biri Range Rover, biri Jaguar. Sonra adam arabaları geri istiyor.”

Küçük, söz konusu kişinin daha sonra Nagehan Alçı ile görüştüğünü ve araçların kendisine ait olduğunu ruhsat göstererek söylediğini öne sürdü.

“NAGEHAN BUNU KOLAYLIKLA CEVAPLANDIRABİLİR”

Programdaki açıklamalarını sürdüren Cem Küçük, araçların geri verilmediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Hatta Nagehan’a gidiyor, evde görüyor. ‘Bu arabalar benim’ diyerek ruhsatını gösteriyor. Adam arabaları geri istiyor. Adam vermiyor. Yanında polis olduğu için Rasim vermiyor. Nagehan bunu kolaylıkla cevaplandırabilir.”

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.