Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt

28 Haziran 2022 Salı, 16:22

Sosyal medyada iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ün TGRT ve Türkiye Gazetesi'ndeki görevlerinden 'istifa ettirildiği' yönündeki iddialar gündem oldu.

Küçük, Twitter hesabı üzerinden o iddialara yanıt vererek, "Sevgili arkadaşlar işimin başındayım. Yazılanların hepsi yalan" açıklamasında bulundu.

Sevgili arkadaşlar işimin başındayım. Yazılanların hepsi yalan. — Cem Küçük (@cemkucuk55) June 28, 2022

NE OLMUŞTU

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen 'Freud’un Talebesi' hesabından önceki gün bir paylaşımda bulunulmuştu.

Video paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

İhlas Holding ve TGRT'nin yöneticisinin de olduğu iddia edilen video paylaşımı sonrası İhlas Holding'e bağlı TGRT ve Türkiye Gazetesi Twitter hesabını yorumlara kapatılmıştı.

Öte yandan Cem Küçük'ün Peker'e yönelik 'Blöf yapıyor, elinde belge falan yok' sözlerinin de ifade edildiği Twitter paylaşımı sonrası Küçük’ün programının canlı yayınına yorum yapanlar ise engellendi. Kullanıcılar postları alıntılayarak tweet atmaya başlamıştı.