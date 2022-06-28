Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt

Sosyal medyada Cem Küçük'ün istifa ettirildiği yönündeki iddialar gündem oldu. Küçük, istifa iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 16:22
Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
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Sosyal medyada iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ün TGRT ve Türkiye Gazetesi'ndeki görevlerinden 'istifa ettirildiği' yönündeki iddialar gündem oldu. 

Küçük, Twitter hesabı üzerinden o iddialara yanıt vererek, "Sevgili arkadaşlar işimin başındayım. Yazılanların hepsi yalan" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen 'Freud’un Talebesi' hesabından önceki gün bir paylaşımda bulunulmuştu. 

Video paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

İhlas Holding ve TGRT'nin yöneticisinin de olduğu iddia edilen video paylaşımı sonrası İhlas Holding'e bağlı TGRT ve Türkiye Gazetesi Twitter hesabını yorumlara kapatılmıştı. 

Öte yandan Cem Küçük'ün Peker'e yönelik 'Blöf yapıyor, elinde belge falan yok' sözlerinin de ifade edildiği Twitter paylaşımı sonrası Küçük’ün programının canlı yayınına yorum yapanlar ise engellendi. Kullanıcılar postları alıntılayarak tweet atmaya başlamıştı.


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