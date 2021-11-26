Cem Özdemir Almanya’nın yeni tarım bakanı oldu

26 Kasım 2021 Cuma, 12:41

Deneyimli Türk siyasetçi Cem Özdemir, yeni Alman hükümetinde tarım bakanı olarak yer alacak. Olaf Scholz'un başbakanlığında kurulacak olan, SPD (Sosyal Demokrat Parti), Yeşiller, FDP (Hür Demokratlar) koalisyon hükümetinde, daha önce adı dışişleri bakanlığı için de geçen Özdemir'in tarım bakanı olması konusunda parti içi kurullar mutabakata vardı.

GERÇEKÇİLER İLE SOL KANAT ARASINDA KIYASIYA MÜCADELE

SPD ve FDP ile varılan koalisyon anlaşmasının ardından, üstlenilen bakanlıklara hangi ismin getirileceği konusunda Yeşiller içinde, partinin "Gerçekçiler" (Realos) olarak adlandırılan daha merkeze yakın grubu ile "Sol Kanat" arasında yoğun tartışmalar yaşandığı kaydediliyor.

Belirlenen bakan adaylarının ve koalisyon anlaşmasının Cuma günü yaklaşık 125 bin parti üyesinin onayına sunulacağı Yeşiller'de, yoğun ve hararetli tartışmaların ardından Perşembe akşamı bakanlıklar için isimler belirlendi.

Partiden yapılan açıklamada, Yeşiller‘in en deneyimli politikacılarından Cem Özdemir‘in tarım bakanı, Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck'in başbakan yardımcılığının yanı sıra iklim ve enerji bakanı, diğer eş başkan Annalena Baerbock'un dışişleri bakanı, Steffi Lemke'nin çevre bakanı ve Anne Spiegel'in de aile bakanı olacağı açıklandı.

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Almanya'ya işçi sıfatıyla Türkiye'nin Tokat kentinden gelen bir ailenin çocuğu olarak 1965 yılında Baden-Württemberg eyaletine bağlı Bad Urach kasabasında doğan Cem Özdemir 1981 yılında Yeşiller'e üye oldu. 1994 yılında, 28 yaşında iken federal parlamentoya milletvekili olarak seçilen Cem Özdemir, 2008 ile 2018 yılları arasında partisi Yeşiller'in eş genel başkanlığı görevinde bulundu.

Özdemir son olarak, Eylül ayında yapılan parlamento seçimlerinde kendi seçim bölgesinde (Stuttgart I) oyların yüzde 40'ını alarak yeniden federal parlamentoya seçildi.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe