Cem Vakfı’ndan "vesayet krizi" iddialarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 03.01.2024 - 17:27

Güncelleme: 03.01.2024 - 19:05

Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın vasi olarak atanan oğlu Sedat Doğan, babasının demans hastası olduğunu, akıl sağlığı yerinde olmayan ve babasını izinsiz şekilde dışarı çıkardıklarını ve kişisel menfaatleri için notere götürerek yeni vekaletname düzenlettiklerini iddia ederek Cem Vakfı’nda görevli Hasan Sezgin ile eşi Şenay Sezgin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzzettin Doğan’ın avukatı M. Cengiz Sönmez’den basında yer alan haberlerin ardından açıklama yapıldı. İzzettin Doğan ile ilgili çeşitli basın organlarında çıkan haberlerde bunadığına yönelik ifadelerin doğru olmadığının belirtildiği açıklamada, "Müvekkilimin geçirdiği kalp ameliyatından sonra, birtakım kişilerin kötü niyetli oyun ve organizasyonları ile, müvekkilimin servetine konmak ve nemalanmak ve başında bulunduğu çeşitli Vakıf ve derneklerin yönetimlerini ele geçirerek huzursuzluk çıkartmak ve binnetice müvekkilime itibar kaybettirmek amacı ile, gıyabında alınan bir rapora dayanılarak “vasi tayin edilmiş” ise de bu hususlara itiraz ettiğimiz, ilgilileri Savcılığa şikayet ettiğimizi ve müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair yeni bir rapor aldığımızı, yargılama sürecinin devam ediyor" ifadelerine yer verildi.