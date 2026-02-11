Cemaat Suriye bağlantılarını kuvvetlendiriyor: Selefi-vehabilik bağıyla Suriye’de yapılanma

İsmailağa cemaati son dönemde ‘selefilik-vehabilik’ örgütlenmesiyle gündeme geldi. Bu kapsamda cemaatin hem yurt içi hemde yurt dışındaki selefi-vehabi örgütlerle gerçekleştirdiği görüşme ve işbirlikleri ise dikkat çekiyor.

SELEFİ-CİHATÇI HTŞ İLE DİREKT İLETİŞİME GEÇTİ

Selefilik iddialarıyla gündeme gelen cemaat, selefi cihatçı Heyetültahrirüşşam’ın (HTŞ) Suriye yönetimini 8 Aralık 2024’te ele geçirmesinin ardından 6 Ocak 2025’te Suriye’nin başkenti Şam’a bir heyet gönderdi. İsmailağa cemaatinin ziyaretinin ardından Suriye Evkaf (Vakıflar) Bakanı Muhammed Ebul Hayrüş Şükri de 30 Haziran 2025’te cemaatin İstanbul’da düzenlediği bir etkinliğine katıldı.

HİZBUTTAHRİR İLE DİRSEK TEMASINA GEÇİLDİ

Cemaatin HTŞ ile iletişime geçmesinin ardından Türkiye’de de selefi-vehabi yapılarla temasa geçildi. Cemaatin gölge elebaşısı olarak bilinen cemaatin kurucu elebaşısı Mahmut Ustaosmanoğlu’nun damadı Mahmut Eren; 3 Eylül 2025’te selefi Hizbuttahrir’in Türkiye propaganda yayını Köklü Değişim Dergisi yetkilileriyle görüştü. Bu görüşmenin ardından ise cemaatten ayrılan Cübbeli Ahmet Hoca (Ahmet Mahmut Ünlü) 11 Eylül 2025’teki sohbetinde cemaatin selefi-vehabilikle kurduğu ilişki hakkında bir takım iddialarda bulundu.

İBDA-C İSMAİLAĞA’DA ÖRGÜTLENİYOR İDDİASI

Cübbeli söz konusu sohbetinde terör örgütü İBDA-C’nin İsmailağa’da yapılandığını; Eren’e bağlı Yavuz Sultan Selim Gençliği Derneği’nde öğrencilere “selefiliğin” aşılandığını iddia etti. Cübbeli Ahmet, bu dernekte dersler veren Hasan Yaşar ile öğrencilerinden H. Polat arasında şu diyaloğun geçtiğini aktardı:

“H. Polat: ‘Bu Kemalistler çoğalacak. 8 bin kişilik bir ordunuz var. Önce içeriyi temizlersiniz. Çok basit.’

Hasan Yaşar: ‘Ya tamam bunlar güzel hayaller. Bir şey demiyorum da yani hemen olmaz bunlar.’

H. Polat: ‘İlk savaşacağım akrabalarım olur.’”

SURİYE’DE MEDRESE AÇACAKLAR

Suriye’de selefi cihatçı HTŞ, Türkiye’de Yargıtay’ca terör örgütü kabul edilen selefi Hizbuttahrir’le iletişim içinde olan cemaat aynı yıl Suriye’ye de açıldı. Cemaat 15 Eylül 2025’te HTŞ ile anlaşarak Şam’da bir medrese kuracağını duyurdu.

SURİYE FETVA KURULU ÜYESİ ŞAŞU CEMAATİ ZİYARET ETTİ

İbrahim Muhammed Şaşu ve Fikri Doğan

Selefilik üzerinden Suriye’ye yayılma fırsatı bulan İsmailağa’da geçen günlerde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Suriye Yüksek Fetva Konseyi Üyesi İbrahim Muhammed Şaşu, 5 şubat’ta İsmailağa Camisi’ni ziyaret etti ve cemaatin mevcut elebaşısı Fikri Doğan’la görüştü. İbrahim Muhammed Şaşu, Suriye’de önde gelen selefi-vehabilerinden olup, cemaat 2024’te Şaşu’ya İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) aracılığıyla maddi destekte bulunduğu da biliniyor.