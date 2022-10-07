Cemaatin yakaladığı hırsızlar, çaldıkları kapıları camiye kadar taşıdı

07 Ekim 2022 Cuma, 11:11

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camii'nde, 6 Ekim Perşembe günü; önceden yapılan hırsızlıklar nedeniyle kapalı tutulan caminin tuvaletine, çıkardıkları mermer blokun boşluğundan giren 2 şüpheli, içerideki plastik 2 kapıyı söktü.

ÇALDIKLARI KAPILARI CAMİYE KADAR TAŞITTILAR

Kapıları çalan şüpheliler, hurdacıya satmaya götürürken, durumu fark eden cemaat de imam ve müezzine bildirdi. Cemaat ve cami görevlileri, 2 hırsızlık şüphelisini hurdacıya kadar takip edip, yakaladı. Görevliler, şüphelilere, çaldıkları kapıları camiye kadar taşıttı. Görevlilerden önce gelen 2 şüpheli, kapıları caminin önüne bırakarak kaçtı.

Olay sonrası polisi arayan müezzin Yücel Eroğlu, yardım istedi ancak yapılan araştırmaya rağmen 2 şüpheli bulunamadı.

Hırsızlar yüzünden camide huzurun kalmadığını söyleyen Eroğlu, "Önce camimin giriş kapısını daha sonra tuvalet kapıları ve kablolar derken, geçen gürlerde paratoner çalındı. Ne yapsak hırsızlarla baş edemedik. Bugün ise kapıları götürürken fark ettik. Hurdacının önünde yakaladık. Buraya kadar getirdikten sonra bırakıp kaçtılar" dedi.

Cemaatten Ali Laçin ise caminin, hırsızların hedefinde olduğunu belirterek, "Sürekli bir şeylerimizi çalıyorlar. Son olarak kapıları götürürken gördüm. Hemen peşine düşüp kapıları camiye kadar taşıttırdık ancak kaçıp kurtuldular" diye konuştu.