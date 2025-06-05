Cemaat yurdunda çocuğa istismar! Yargıtay, imama verilen hapis cezasını bozdu

İstanbul’da Süleymancılara ait erkek öğrenci yurdunda 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık İmam İbrahim Sığın’a verilen 28 yıllık hapis cezası Yargıtay’da bozuldu. Bozulma kararına gerekçe olarak sanığın duruşma tutanaklarına yansıyan kötü bir tutumunun olmaması ve ‘sicilinin temizliği’ gösterildi.

BirGün gazetesinden İlayda Kaya’nın haberine göre, Ümraniye’deki Süleymancılara ait Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 11 yaşında bir çocuk yurtta imamlık yapan İbrahim Sığın tarafından 2 sene önce istismar edildi. Çocuğun yaşanılanları ailesine anlatması üzerine aile şikâyette bulundu ve İbrahim Sığın tutuklandı. İstanbul Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, sanık İmam İbrahim Sığın’a, "cinsel istismar" suçundan, 28 yıl hapis cezası verildi.

Ancak cezanın bozulması talebiyle dosya Yargıtay’a taşındı. ‘İstinaf başvurusunun esastan reddine kararı’ talebiyle taşınan suç, Yargıtay tarafından bozuldu. Bozulma sebebi olarak sanığın duruşma tutanaklarına yansıyan kötü bir tutumu olmadığı ve sicilinin temiz olduğu işaret edildi. İndirim uygulanmadığı da kaydedilen gerekçede özetle şu ifadeler kullanıldı:

“İlk Derece Mahkemesi’nin soruşturma ile kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdiriyle anılan hükme ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararı nazara alındığında yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir. Ancak; sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak 5237 Sayılı Kanun’un 62. Maddesi’nin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerekirken, herhangi bir adli sicil kaydı ile zabıtlara yansıyan olumsuz kişiliği bulunmayan sanık hakkında soyut ve yetersiz gerekçelerle takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması karşısında söz konusu hükme yönelik istinaf başvurusunun kabulü yerine esastan reddedilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.”

Avukatlar kararın Yargıtay’dan dönmesine tepki gösterdi. 19 Haziran’da görülecek duruşma öncesi yetkililere çağrı yapan avukatlar, “Sanığın cezasında indirim uygulanmamalı” dedi. Avukatlar en üst haddene ceza verilmesini talep etti.