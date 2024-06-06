Cemal Reşit Rey'de led ekran öğrencilerin üzerine düştü! Çok sayıda kişi yaralandı, ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi gözaltına alındı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 22:49

Güncelleme: 07.06.2024 - 02:36

İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 22.15 sıralarında, ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü.

6 KİŞİ YARALANDI

Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ELEV VAKFI OKULLARI'NIN SAHİBİGÖZALTINDA

Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Okul müdürü ve bir öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.

“BİR VELİ EKRANIN ALTINDA KALDI”

Olay esnasında salonda bulunan velilerden Oya Kayaalp, mezuniyet ve yıl sonu gösterisinin ardından çocukların sahneye çıktığını söyledi.

Öğrenciler öğretmenleriyle fotoğraf çektirirken kendisinin de sahnede olduğunu kaydeden Kayaalp, "O sırada sahnenin eğildiğini gördüm, çocuklar ve veliler geri çekildiler. Bir veli ekranın altında kaldı, bacağından yaralandı. Onun çocuğu yerdeydi, aldım ve onu uzaklaştırdım" diye konuştu.

Kayaalp, kazanın ardından okul müdürü ile veliler arasında tartışma yaşandığını söyledi.

Olay nedeniyle herkesin şoke olduğunu belirten Kayaalp, "Çocuklar mezuniyet törenlerinde böyle bir şey yaşadılar. Öğrencileri çıkışta gördüm, ufak tefek yaralanmaları vardı. Bir çocuğun söylediğine göre, çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar'' ifadelerini kullandı.