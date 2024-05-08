Gazetemizin kuruluş yıldönümü etkinlikleri Cemal Reşit Rey konser salonunda yapıldı: 100. yıl coşkusu

Gazetemizin 100. kuruluş yıldönümüne çok sayıda siyasetçi, yazar, gazeteci, akademisyen, sanatçı, okur ve yurttaşımız katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen etkinlikte belgesel gösterimi, dinletiler, yazarımız usta sanatçı Müjdat Gezen’in sahnelediği tek kişilik tiyatro oyunu, Cumhuriyet Marşı’nın seslendirilmesi ve dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın konseri vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:50
Gazetemizin kuruluş yıldönümü etkinlikleri Cemal Reşit Rey konser salonunda yapıldı: 100. yıl coşkusu
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Türk basınının çınarı Cumhuriyet gazetesi, 100. yılını görkemli bir törenle kutladı.

Şişli Belediyesi Cemal Reşit Rey Salonu’nda yapılan etkinliğe başta 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, önceki dönem CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Altan Öymen, önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yazar Ayşe Kulin olmak üzere sanat, siyaset ve basın camiası yoğun ilgi gösterdi. 

Törende bir konuşma yapan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet gazetesinin bedeli ne olursa olsun ilkelerinden hiç sapmadığının altını çizerken “Gazetemiz, hiçbir zaman parti gazetesi olmadı. Tek parti, Demokrat Parti, askeri yönetimler dönemlerinde gazete kapatıldı. Cumhuriyet, 100 yılda tam 163 gün kapatılmış, bahçesine bomba atılmış, yazarları hapse atılmış ve öldürülmüş gazetedir. Öldürülen gazeteciler; onlar basın şehitleridir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in patronsuz, vakıf tarafından yönetilen bir referans gazetesi olduğunu belirten Coşkun, bu tarz bir yönetimin dünya ölçeğinde bile eşine az rastlanan bir örnek olduğuna dikkat çekti. 

“DESTEKÇİMİZ, OKUYUCULARIMIZ”

Coşkun sözlerini “Cumhuriyet gazetesi, tüm susturma çabalarına rağmen Atatürk devrimlerini, Aydınlanma devrimlerini savunma amacından bir santim geri dönmedi. Başı dik olarak bu mücadelesine devam etti, devam edecektir. Destekçimiz sizlersiniz, okuyuculardır” diyerek tamamladı. 

Müjdat Gezen’in kısa bir anlatı yaptığı törende Erdal Erzincan ve Chromas grubu mini bir dinleti verdi. Dinletilerden sonra söz alan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, gazetenin ilk kadın genel yayın yönetmeni olmasının yanı sıra temelde kadın hakları devrimine her zaman önem verdiklerinin altını çizdi. 

28 Şubat davasında FETÖ iltisaklı kişiler tarafından hazırlanan iddianameyle tutuklu bulunan komutanlar ve Gezi tutukluları başta olmak üzere bedel ödeyenlere de dikkat çeken Esen, “Vera artık babasına kavuşmalı” dedi. 

“CUMHURİYET GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEKTİR”

Esen, sözlerine şöyle devam etti: 

“Cumhuriyet; geçmiş, bugün ve gelecektir. Dik duruş ve umudu yitirmemektir. Geçen yıl Cumhuriyetimiz, bu yıl biz 100 yaşındayız. İlk günkü gibi Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde, demokratik, çağdaş hukuk devletinin savunucusuyuz."

Tören, Fazıl Say'ın klasik müzik dinletisi ile son buldu.


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