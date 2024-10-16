Cemevi bahçesinde Atatürk büstüne saldırı!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:06

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:06

İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Dergahı Cemevi'ne akşam saatlerinde bir kişi, iddiaya göre cemevinde abdest alıp namaz kılmak istedi. Taşkın davranışlarda bulunduğu belirtilen kişinini isteği kabul edimeyince, cemevinin yaşam alanı içinde çevreye zarar vermeye başladı. Saldırgan daha sonra cemevi önünde bulunan Atatürk büstüne yöneldi.

Büstü bulunduğu yerden sökerek zarar veren saldırgan olay yerine çağırılan polis ekiplerince gözaltın alındı. Şahsın işlemleri sürerken Garip Dede Dergahı'ndan da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

"BU SALDIRI BİR PROVOKASYONDUR"



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Garip Dede Dergahı Cemevi Alevi toplumunun inanç merkezidir. O kapıdan giren hiç kimseye, inancı, milliyeti sorulmaz. Alevi misin, sünni misin diye sorulmaz. Garip Dede, garipleri, fakiri fukarayı, hoşgörü, barış ve sevgi ile tüm toplumu eşitlikçi dengede tutarak her canı mihman kabul eder.

Bugün bilgisi, düşüncesi ve ideolojisi kirli olan bir şahıs cemevimize gelmiş, ısrarla namaz kılmak, abdest almak istemiş kısacası bir takım tahrik edici hareketlerde bulunmuştur.

Kirli fikirlerine bahane arayan bu karanlık zihniyetli şahsa, canlarımız tepki vermiş bunun üzerine bu şahıs daha da ileri giderek, Dergahımızın yaşam alanı içinde sağa sola saldırmış ve Atatürk büstüne zarar vermiştir. Bu iğrenç saldırıları kınıyoruz.

Alevi toplumunun düşünce, kanaat ve adaletin taşıyıcısı olan cemevlerimizde sadece Aleviler Cem yapar, yeryüzündeki farklı farklı inançtaki insanların kendi ritüel ve ibadet şekillerini kendi inandıkları mekanlarda yapması samimiyettir diyoruz.

Hiç kimse bir başkasına nasıl ibadet yapabileceğini dayatamaz. Kendisi gidip benim gibi ibadet edeceksiniz diye tehdit edemez. Kimsenin kendi inancını bize dayatmasına asla izin vermeyiz.

Bu saldırı bir provokasyondur. Tüm canlarımızı bu konuda sağ duyuya çağırıyoruz.

Garip Dede Dergahı Vakfı Yönetim Kurulu"