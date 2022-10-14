Şüpheli çanta panik yarattı: Cemevine çirkin provokasyon!
Kayseri'de kendilerini sanatçı olarak tanıtan 5 kişi, cemevine beze sarılı balta ve çanta bırakarak uzaklaştı. Şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından patlatılırken olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hacı Bektaş Caddesi üzerinde bulunan cemevinde meydana gelen olayda merdivenlerde şüpheli bir çanta gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.
Cemevine gelen ekipler, yaptıkları incelemede merdivenlerde bir çanta, kırmızı renkli beze sarılı balta ve 1 adet tespihin olduğunu gördü. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, beyaz renkli bir otomobille 5 şahsın cemevine geldiğini, bir şahsın video çektiğini, 2 şahsın ise cemevi merdivenlerinde bulunan malzemeleri bırakarak ayrıldıklarını belirledi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri de çantayı kontrollü bir şekilde patlattı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya karışan ve kendilerini sanatçı olarak tanıtan S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan şahısların kimliğinin kısa zamanda tespit edilmesinde Kayseri Valiliği tarafından genel güvenlik tedbirleri çerçevesinde sayısı arttırılan güvenlik kameralarının etkili olduğu öğrenildi.
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