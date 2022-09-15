Ankara Mamak'ta cemevine 'Dilek Ağacı' saldırısı: İki şüpheli IŞİD üyeliği suçlamasıyla tutuklandı

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:16

Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Türbesi ve cemevinin önünde bulunan Dilek Ağacı 8 Eylül günü yakılmak istenmişti. Söz konusu saldırı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Ö. ve Haydar A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından iki şüpheli 12 Eylül günü Adliye’ye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından iki şüpheli de tutuklanma talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

'TAĞUT' OLARAK GÖRMÜŞLER

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, savcılık sevk yazısında “8 Eylül 2022 tarihinde Hüseyingazi Türbesi içerisinde bulunan dilek ağacının Selefci/tekfirci ideoloji doğrultusunda eylem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bilgiler iletilen ve bu kapsamda hakkında Suriye çatışma bölgelerine DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmek üzere çok kez gidip gelen Sedat Ö. ile yine hakkında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan mahkumiyet hükmü verilen Haydar A.’nın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde DEAŞ terör örgütünün tagut olarak gördüğü dilek ağacını yakmak suretiyle ortadan kaldırarak eylemi gerçekleştirdikleri” belirtildi.

Sevk yazısında “şüphelilerin üzerine atılı bulunan DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçunu ve örgüt amaç ve ideolojileri doğrultusunda mala zarar verme suçunu işledikleri” gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi.

ÇATIŞMA BÖLGESİNE GİTTİ

Tutuklamaya sevk yazısında şüpheli Sedat Ö.’nün Selefi görüşünde olduğu DEAŞ terör örgütünün ideolojisini benimsediği, 2014 yılında eşi ve çocuklarıyla Suriye’deki çatışma bölgelerine gittiği, bir süre sonra Ankara’ya döndüğü belirtilerek, “Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliden elde edilen cep telefonunun incelemesi sonucu düzenlenen inceleme raporuna göre rehber kısmında ‘EGO dayı’ olarak kayıtlı kişi ile Whatsapp üzerinden yapılan görüşmede kendisine bir kadın sesi kaydı gönderildiği, ‘Suriye’de DEAŞ mensubu kişilerin eziyet çektiğini ve bir şeyler yapmalıyız’ şeklinde şüphelinin DEAŞ terör örgütü ile irtibatını koyan mesaj gönderildiği tespit edilmiştir” denildi.

IŞİD ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI

Diğer şüpheli Haydar A.’nın ise 2019 yılı sonlarında Selefi faaliyeti içerisinde yer alan Ahmet Doğan gurubuna katıldığı, bu grupla Ankara’da toplantılara iştirak ettiği, 2020 yılında LGBT’lilere yönelik eylem arayışı öncesinde tutuklandığı, hakkında IŞİD üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay ile mahkumiyetine karar verildiği, dosyanın halen istinaf aşamasında olduğu belirtildi.

'KAZA' SAVUNMASI YAPTI

Haydar A. hakimlik savunmasında “Annemin dilek ağacına bağlamış olduğu örtüyü çıkarken elimde bıçak yoktu. Ben de yakarak çıkartmaya çalıştım. İki yıl önce de bir eylemden dolayı silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılandım. Ağaç kazaran benim elimdeki çakmakla yandı” iddiasında bulundu.

Diğer şüpheli Sedat Ö. de “Olay günü Haydar ile birlikteydim. O bölgede zaman zaman define aramaya çıkmıştım. Gözlem amaçlı olarak gitmiştim. Ben ağaçtan sadece bez kopardım” dedi.

Savunmaların ardından iki şüpheli de “Dikili Ağaç, Fidan ve Bağ Çubuğuna Zarar Verme ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vakfın avukatı Çoşkun Özgür Piroğlu, dilek ağacı saldırısının altından IŞİD'in çıkmasıyla ilgili olarak “Bu saldırı Alevi toplumuna yönelik çok büyük tehditlerin olduğunu göstermektedir. Yetkililerin Alevi toplumunu aydınlatacak ve rahatlatacak bir açıklama yapması gerekmektedir. Bu saldırıda terör örgütü üyeliği suçundan tutuklamaların yapılmasına rağmen anayasayı ihlal suçundan tutuklamaya sevklerin ve tutuklamaların yapılmaması çok büyük bir çelişkidir” dedi.