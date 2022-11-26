Cemevleriyle ilgili düzenleme yürürlüğe girdi

26 Kasım 2022 Cumartesi, 23:35

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da cemevleriyle ilgili düzenleme de yer aldı.

Bu kapsamda 3194 sayılı İmar Kanunu’na şu ek madde eklendi: