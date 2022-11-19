TBMM'de cemevileri tartışması: 'Bir inancı yok sayıyorsunuz’
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 bütçesi görüşüldü. Görüşmede, bakanlığa bağlı kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasadaki cemevi maddelerine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.
Muhalefet vekilleri, “Aleviler Cemevini ibadethane olarak görüyorum’ diyorsa ibadethanedir, bunun tartışması mümkün değildir” değerlendirmesinde bulunurken, torba yasadaki cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesini içeren maddeyi eleştirdi.
HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, “Bir utançtır, bir inancı yok sayıp cemevlerini ibadet yeri saymazsınız, onları folklorik bir kategorize edersiniz, onları çimento, para pulla avutmaya çalışırsınız” dedi.
(Zeynel Özen)
Bakan Ersoy, cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmadığını ifade ederek “Bizim kurulumuz sadece destek amaçlı. Cemevlerinin ihtiyaçlarını, eksiklerini karşılamak için kurulmuş bir destek kuruludur. Hiçbir cemevi bize bağlanmadı. Kanuni düzenlemeyle cemlerinin aydınlatma, su, bakım-onarım, imar sorunu gibi ihtiyaçları da kanun üzerinde gerçekleştirilmiş. Bu kuruma bir müracaat yoksa, bir eksik ihtiyaç talebinde bulunulmadıysa cemevleriyle ilgili bir ilişki kurulmuyor. Cemevi bize başvurursa biz destek oluyoruz” diye konuştu.
(Mehmet Nuri Esoy)
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