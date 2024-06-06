Cemil Reşit Rey'de led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 22:49

Güncelleme: 06.06.2024 - 23:40

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında led ekranın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, salonda düzenlenen mezuniyet töreni esnasında led ekran henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Led ekranın, salonda düzenlenen özel bir okulun mezuniyet ve yıl sonu gösterisi sırasında fotoğraf çekimi yapılırken devrildiği öğrenildi.

Olay esnasında salonda bulunan velilerden Oya Kayaalp, mezuniyet ve yıl sonu gösterisinin ardından çocukların sahneye çıktığını söyledi.

“BİR VELİ EKRANIN ALTINDA KALDI”

Öğrenciler öğretmenleriyle fotoğraf çektirirken kendisinin de sahnede olduğunu kaydeden Kayaalp, "O sırada sahnenin eğildiğini gördüm, çocuklar ve veliler geri çekildiler. Bir veli ekranın altında kaldı, bacağından yaralandı. Onun çocuğu yerdeydi, aldım ve onu uzaklaştırdım" diye konuştu.

Kayaalp, kazanın ardından okul müdürü ile veliler arasında tartışma yaşandığını söyledi.

Olay nedeniyle herkesin şoke olduğunu belirten Kayaalp, "Çocuklar mezuniyet törenlerinde böyle bir şey yaşadılar. Öğrencileri çıkışta gördüm, ufak tefek yaralanmaları vardı. Bir çocuğun söylediğine göre, çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar'' ifadelerini kullandı.