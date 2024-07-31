Cemil Tugay: Basmane’ye sahip çıkmalıyız

Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:37

Güncelleme: 31.07.2024 - 09:37

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin önemli tarihi aksları içinde bulunan Basmane’de incelemelerde bulundu. Basmane girişinde bulunan Çorakkapı Camii’nden hareket ederek Konak –Kadifekale aksında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları, Oteller Sokağı’nı, eski İzmir evlerini, tarihe ışık tutan yapıları, İzmir’de doğup büyümüş ünlü isimlerin evlerini gezen Başkan Tugay’a, Basmane’nin tarihi üzerine çok sayıda yazısı ve kitabı bulunan araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi eşlik etti. Basmane’de yaşayan yurttaşlar ve Tarihi Basmane Hamamı bölgesindeki esnafla da sohbet eden Başkan Tugay, yürütecekleri çalışmalarla bölgeyi ayağa kaldıracaklarını söyledi.

TARİHİ ÇEŞMELER YENİDEN HİZMETE ALINACAK

Yaklaşık 2.5 saat süren turda Fettah Camii, Kumrulu Mescit, Abdullah Efendi Camii, Bayraktar Camii gibi eski yapılarla ilgili Beşikçi’den bilgi alan Tugay, eski İzmir evi olarak adlandırılan büyük bahçeli bir evi de inceledi. Basmane’deki tarihi çeşmelerin onarılarak kentlilerin hizmetine yeniden açılması hakkında Beşikçi ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Carfi Konağı’nı ve Sakin Mekân Agora’yı da ziyaret ederek bilgi aldı.

TUGAY: BÖLGESEL RESTORASYONLAR PLANLAYACAĞIZ

Basmane’nin İzmir’in kültür ve tarih hazinesi olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Burada sahip çıkmamız gereken bir hazine var. Bölgesel restorasyonlar planlamamız gerekiyor. Restorasyon ve yeniden fonksiyon kazandırma konusunda çalışacak güçlü bir ekip oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Kentin kültürel ve tarihi zenginliğini oluşturan eski yapıların korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bu bölgenin nitelikli bir yaşam alanı haline getirilmesi için elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanacağız. Sevgili Orhan Beşikçi gibi büyüklerimizin, kentimize sahip çıkan insanlarımızın da katkısını isteyeceğiz. Benim için her zaman hatırlayacağım çok özel bir gün oldu” diye konuştu.

BEŞİKÇİ: BASMANE’YE CAN SUYU OLACAK PROJELER VAR

Araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi ise“Basmane; Antik, Helenistik, Roma, Bizans, Beylik Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerine ev sahipliği yapan ve muazzam bir kültürel birikimi olan semtimiz. Çok önemli mahalleleri var, Başkanımızla dolaştık. Daha önce başlatılmış, Basmane’ye can suyu olacak projeler var. Bıçakçı Han, Yıldız Sineması, Emniyet Oteli, Carfi Konağı karşımıza çıktı. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. İyi bir planlamayla Anafartalar Caddesi’ni eski muhteşem günlerine inşallah beraber kavuşturacağız” dedi.