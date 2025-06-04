Cemil Tugay'dan Bakan Uraloğlu'na ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nu Bakanlıkta ziyaret etti. Görüşmede İzmir’in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının ele alındığı öğrenildi.

Bakan Uraloğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay’ı Bakanlık'ta ağırladığını belirtti.

Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık.

İzmir’in ulaşım ve altyapı ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunduk.

Cumhurbaşkanımızın çizdiği “Türkiye Yüzyılı Şehirleri” vizyonu çerçevesinde ülkemizin her şehrinin kalkınması için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

''ŞEHRİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİM''

Tugay da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Şehrimizde ulaşım ve altyapı başlıklarında gündemimizde olan projeleri ve ihtiyaçları görüşmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı ziyaret ettik.

Sayın Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu ve ilgili Genel Müdürlerle çok verimli geçen görüşmemiz ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle kendim, kurumumuz ve şehrimiz adına çok teşekkür ederim.''

YAVAŞ'I DA ZİYARET ETTİ

Cemil Tugay, dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etmişti.

GREVDEKİ İŞÇİLERLE GÖRÜŞMESİNDEN ANLAŞMA ÇIKMADI

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin yaptığı grevle ilgili DİSK İzmir Sendika temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada anlaşmanın sağlanmadığını belirtmişti. Başkan Tugay " Bu akşam sadece pazarlığın başka boyutu ile muhatap olan insanlar gördük, çözüm arayışında olan insanlar görmedim. Bana Türkiye’nin, İzmir’in ve bu ülkede yaşayan diğer insanların halinden anlayacak insanlar lazım " demişti.











