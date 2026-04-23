Cemil Tugay: 'En büyük gücümüz yetiştirdiğimiz nesillerdir'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106’ncı yılı için yayımladığı mesajında, sağlıklı, eğitimli ve mutlu nesiller için eşit fırsatlar sunmanın en temel sorumluluk olduğunu vurguladı. Tugay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletlerin büyük mücadelelerde elde ettiği kazanımlar, büyük umutlar ve ideallerle atılan adımlarda anlamını bulur. Bizim büyük umutlarımızın ve ideallerimizin anlamı, çocuklarımız ile milli egemenliğimizin yan yana geldiği 23 Nisan’dır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nın en zor zamanlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığı 23 Nisan 1920, milletin iradesini her şeyin önüne koyan bir liderin, bağımsızlık andıdır. O gün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesini dünyaya ilan eden Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek Milli Mücadele ile elde ettiğimiz bağımsızlığımızı kalıcı hale getirmiştir. Onun gözünde çocuklar; milletin umudu, yenilenme gücü ve yarınlarıdır. Çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek lidere sahip olmamız, bu bakışın en değerli göstergesidir. Türk milleti için 23 Nisan, millet iradesi ile çocuk neşesinin kol kola olduğu bir geleceğin ifadesidir.

''EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SİLAHLARIMIZ DEĞİL, YETİŞTİRDİĞİMİZ NESİLLERDİR''

Bizim en büyük gücümüz silahlarımız değil, yetiştirdiğimiz nesillerdir. Çünkü ‘Yurtta sulh, dünyada sulh’ diyen bir liderin evlatları olarak hayatın ancak barış ortamında, şiddetten uzakta, çocuk neşesiyle yeşereceğini biliyoruz. İzmir, Cumhuriyet’in öncü kentlerinden biri olarak bu anlayışın hayata geçtiği kenttir. Atatürk, kentimize yaptığı ziyaretlerde okulları bizzat incelemiş, öğrencilerle bir araya gelmiş, onların umudunu büyüten çalışmaları yakından takip etmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük eksikliklerle başlayan eğitim seferberliği, kısa sürede önemli ilerlemeler kaydetmiş; okulların, öğretmenlerin ve öğrenci sayısının artışı Atatürk’ü en çok mutlu eden gelişmeler arasında yer almıştır. Çocukların sağlığı da Cumhuriyet’in öncelikli meselelerinden olmuştur. Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için büyük adımlar atılmış, İzmir örnek kentlerden biri haline gelmiştir. O yıllarda İzmir Belediyesi Çocuk Yuvası’nın açılması, Belediye Başkanımız Dr. Behçet Uz’un öncülüğünde çocuk hastanesinin kurulması gibi hizmetlerle belediyemiz bu sorumluluğu üstlenmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar, çocuklara verdiğimiz değerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çocuklarımızı yoksulluktan, şiddetten, eşitsizlikten uzak; eğitimin, bilimin ve sanatın ışığında büyütmek zorundayız. Atatürk’ün ‘Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her şartlarda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır’ ve ‘Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar’ sözleri, yolumuzu aydınlatıyor.

''BU BİLİNÇLE ÇALIŞIYORUZ''

Bugün bu bilinçle çalışıyoruz. Biliyoruz ki iyi bir gelecek, sağlıklı, eğitimli ve mutlu çocuklarla mümkündür. Onlara eşit fırsatlar ve güvenli bir hayat sunmak, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kent oluşturmak en temel görevimizdir.

‘Bayram çocuklara, egemenlik millete armağan’ diyerek geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz.

Başta çocuklarımız olmak üzere tüm İzmirlilerin ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bizlere bu gururu miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum."

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bayramı çocuklara, egemenliği ise milletimize armağan ettiği bu anlamlı günü coşkuyla kutlamak, sonsuza dek yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur.



KOLTUĞU DEVRETTİ

Tugay, başkanlık koltuğunu 23 Nisan'da çocuklara devretti.