Cemil Tugay, TOKİ’nin Mavişehir’deki arazisi için harekete geçti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan Karşıyaka Mavişehir’deki TOKİ’ye ait 21 bin metrekarelik rekreasyon alanını satın almak için başvuruda bulundu.
Geçmiş yıllarda da satışı gündeme gelen ancak tepkiler üzerine geri çekilen Şemikler’deki 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeniden satışa çıkarıldı. Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde alanın özel mülkiyete geçmemesi, rekreasyon alanı olarak kalması için mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 27 Kasım Çarşamba günü yapılacak ihaleye belediye olarak girileceğini söyledi. Başkan Tugay, şöyle dedi:
“Kamuya ait olması gereken rekreasyon alanının özel mülkiyete verilmesine karşıyız. Alanın, halka ait rekreasyon alanı olarak kalmasını istiyoruz. Bunun için belirlenen satış fiyatından almak üzere başvuruda bulunduk. Çarşamba günü ihaleye gireceğiz. Açık artırma olması halinde talip çıkmamasını bekliyoruz. Açık artırmaya çıkılması ve başkalarının da buraya talip olmaları halinde alanın özel mülkiyete geçmemesi için her türlü yolla itirazımızı yapacağız.”
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