Cemil Tugay’dan İzmir mitingi açıklaması

Yayınlanma: 06.04.2025 - 14:35

Güncelleme: 06.04.2025 - 14:35

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı ''İrade Milletindir'' temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrası başlayan mitingin sonuncusu ve büyüğünü 19 Mayıs’ta İzmir’de olacağını açıklamasını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İzmir'de düzenlenen mitinglerin en sonuncusu olacak. 8 tane diye biliyorum. İzmir final gibi olacak. Bu dönemde İzmir'de muhalif tavır güçlüydü. İzmir gözden uzak kaldı ama biz orada bunu yaşadık. Her yaş grubundan insanın örgütlü yapının itiraz içerisinde olduğu bir süreç yaşandı. Ege bölgesi duyarlılıkları fazla olan bir bölgedir. İzmir'deki miting güçlü olacak. Şimdiden çalışmaya başlayacağız. Genel başkan bana söyledi bende arkadaşlarımıza söyledim. Çalışmalar başladı. İzmir'deki Atatürkçü duyguyla toplumdaki demokrasi ve özgürlük talebini dile getireceğiz. Toplumda yeni bir siyaset talebi olduğunu görüyorum. Sorun açık bir şekilde ortaya çıktı. Toplumda çok sevilen ve destek bulan Ekrem Başkan ve çalışma arkadaşları, Türkiye'ye çok faydası olacak insanlar” diye konuştu.

"CHP DELEGELERİN OYLARIYLA GENEL BAŞKAN DEĞİŞTİREBİLEN BİR PARTİ"

“Türkiye'de demokrasinin sağlıklı ve normal işlemediğini gösterdi” diye devam eden Tugay, “En çok gençler çıkardı. Bu duyguyu gençler yaygınlaştırdı. Anketlerdeki kararsız kitleler şu an Türkiye'deki siyasetin beklentilerini karşılamadığını düşünüyorlar. 2025 ve sonrasının bugünün insanlarının nasıl bir yaşam tarzında olmak istediklerini ve ona göre planlı bir çalışma yürüten bir siyaset bekliyorlar. Bir nesil bekliyorlar. Bizim bunu doğru okumamız ve yeniden yapılandırmamız gerekiyor. CHP'ye en büyük güven kurultaylardır. Kendi delege oylarıyla başkanı değiştirebilen bir parti. Gençlerin çokça siyasete yakın olduğunu görüyoruz. Bunların CHP'de yoğunlaşmasını ve Türkiye'yi demokratik ve özgürlüklerin yaşandığı, çevreyle ilgili sorunların daha sahiplenildiği bir parti haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.