Cemil Tugay’ın ilk ziyareti Zübeyde Hanım'ın mezarına

Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:23

Güncelleme: 01.04.2024 - 11:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, seçimin ardından ilk sabah Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka’da bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Başkan Tugay, anıta çiçek koyarak, dua etti. Tugay, “İlk buraya gelmek istedim. Çünkü bizim mücadeleci ruhumuz, Cumhuriyetimizin kurucusundan emanet. Karanlığa teslim olmadan, O'nun bize gösterdiği aydınlık yolda, kentimiz ve ülkemiz için yorulmadan çalışacağız. Daha iyi bir Türkiye'yi, hep birlikte kuracağız. Zübeyde Annemiz, Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına sonsuz saygılarımla. Ruhları şad olsun” dedi.

“TEBRİK EDERİM EVLADIM, YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜN”

Başkan Tugay, anıt mezar ziyaretinin ardından esnaf gezdi. Yurttaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarından el sallayarak, yanına gelip fotoğraf çektirerek tebrik ettiği Tugay’a şu sözleri söyledi:

“Tebrik ederim evladım. Yüzümüzü güldürdün. Tebrikler Başkan, pırıl pırıl bir sabaha uyandık. Bugün doğum günümdü. Türkiye bana en güzel hediyeyi verdi. Sabah sabah yolda bir Başkan çıktı karşımıza. Her şey çok güzel olacak” gibi sözlerle tebrik etti.

Yurttaşların araçlarından korno çalarak tebrik ettiği Başkan Tugay, yaş almış kişilerin ellerinden öpüp, hal hatır sordu.