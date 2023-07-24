Cenaze aracı yayaya çarptı: 1 ölü

Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:42

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:42

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Anıl Liman'ın kullandığı Atakum Belediyesi'ne ait 55 ATK 13 plakalı boş cenaze aracı, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Sözen'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Sözen, metrelerce sürüklendi. Kazada, Anıl Liman ve Hasan Sözen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sözen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anıl Liman ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.



