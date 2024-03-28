Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 4 yaralı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde cenaze dönüşü kaza geçiren 4 kişi hastanede tedavi altına alındılar.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 20:51
Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 4 yaralı
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Kaza, Derepazarı İlçesine bağlı Uzunkaya köyü, Karadeniz Sahil yolunda üzerinde 17.00 sıralarında meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Hayrat ilçesinde dün içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Mehmet Sultan Allahverdi cenazesine katılan O.S. (42), R.A. (68), L.K. (46), ve M.Ç. (47), İyidere’den Rize istikametine doğru yola çıktı. 

53 T 0399 plakalı Dacia Duster aracın sürücüsü O.S., Karadeniz Sahil Yolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananlara ilk müdahalelerini yapmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralananların hastanede tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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