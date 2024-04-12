'Cenaze evinde yemek yenmez' diyen muhtar, ilk icraat olarak cenaze yemeğini kaldırdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde muhtar Özcan Kaya, ‘Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür’ diyerek mahallenin her yerini cenaze yemeğinin kaldırıldığını içeren afişlerle donattı.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:18
'Cenaze evinde yemek yenmez' diyen muhtar, ilk icraat olarak cenaze yemeğini kaldırdı
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6 Şubat depremlerinde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri geride kaldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan 7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Özcan Kaya, en yakın rakibine 97 oy fark atarak mahallenin yeni muhtarı oldu.

AFİŞLERİ HER YERE ASTI

Muhtar Kaya, zaman kaybetmeden girişimlere başladı ve cenaze evinde yemek yenilmeyeceğini düşünerek mahallenin dört bir yanını afişlerle donattı. Muhtar Kaya’nın ‘Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür’ yazılı afişleri mahalle sakinlerinden de tam destek aldı.

"ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİMİZE BURS OLARAK AKTARABİLİRSİNİZ"

Cenaze evindeki yemek masraflarının üniversite öğrencilerine burs olarak verebileceğini ifade eden Muhtar Özcan Kaya, toplumun derin yarasına dokunmak istediğini belirterek “Toplumun reflekslerini böyle harekete geçirmek istedim. Çünkü burada ekonomik ve sosyal olarak toplumun sıkıntıları var. Dolayısıyla da her cenaze evinde, klasik ve moda olmuş gibi yemek programları yapılıyor. Örneğin bir yemek programlarında, inanılmaz derecede halka çok büyük külfet oluyor. Ben bunu ortadan kaldırmak için bu şekil pankartları astım. Eğer illaki bir yere yemek verecekseniz, bunun ekonomik boyutunu düşünün. Ekonomik kısmı üniversiteli öğrencilerimize burs olarak da aktarabilirsiniz gibisinden topluma açıklama yaptım” dedi.

Sarıseki Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Bestami Çelik, “Seçilen muhtarı takdir ediyorum. Tebrik ediyoruz olması gereken buydu. 3 tane pankart asıldı, çok güzel oldu. Cenazelerde yemek yenmez gerçekten yemek götürülür. Çünkü orası bir cenaze evi, eğlence yeri değil. Muhtarımız da böyle bir pankart astı ve Sarısekililerin de buna uyacağını biliyoruz. Vatandaşların uymasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.


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