Cengiz Artvin’de işletmek istediği siyanürlü altın madeni için karara çok yakın: ‘Sızdırmaz’ garantisi yok

İktidara yakın iş insanı Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır’ın Artvin Murgul’daki projesi için karar günü yaklaştı. Murgul’da özelleştirmeyle Haziran 2006’da sahayı alan ve o zamandan bu yana cevher üretimi yapan şirket, yeni ocak alanı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi kurmak istiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, süreç ilerlerken Cengiz projeyi de geliştirdi. Üç poligondan oluşan ÇED alanı için toplamda 344.58 hektarlık alan belirlendi. Bu da 484 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.

Cevher zenginleştirme tesisiyle açık ocak işletmeciliği yılda 12 ay, ayda ise 30 gün çalışacak. İşler üç vardiyalı yürütülürken yeraltı madeni de benzer şekilde günde 22.5 saat çalışacak. Şirket bölgedeki flotaston tekniği kullandığı zenginleştirme tesisine ilave tank liçi de kuracak. Burada siyanür çözeltisi tankın içinden geçirilerek altının çözünmesi sağlanacak. Şirket bu projesi için 4 milyar 500 milyon TL harcayacak. Bu kapsamda da yıllık üretim 374 bin 517 tondan 1 milyon tona çıkarılacak.

ORMAN ARAZİSİ

Mevcut arazi kullanımı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne göre orman, mera, çayır ve şahıs arazilerinden oluşuyor. Şirket onayın ardından gerekli izinlerin alınacağını belirtiyor. Cumhuriyet haberi daha önce gündeme getirdiğinde bölgedeki ağaç sayısına dair net bilgi bulunmuyordu. Süreç ilerledikçe 3 bin 828 sayfaya çıkan ÇED raporuyla birlikte bu sayı da kesinleşti. Şirket 7 bin 237 ağacı keseceğini, yerine de Orman Bölge Müdürlüğü’nün görüşleriyle birlikte yenilerini ekeceğini belirtti. Kayıtlara göre alandaki ağaç türleri ladin, göknar, meşe, kayın ve kızılağaç.

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı Kasım 2025’te yapıldı. Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu, şirket yetkilisi olarak burada yurttaşlarla konuştu. Ancak yurttaşlar, tepki gösterdi. Toplantıda söz alan bir yurttaş bölgede kullanılacak siyanüre dikkat çekerek; “Sızdırmazlık için bize garanti verebiliyor musunuz?” diye sordu. Şirket çalışanın ise “Buna ‘Sızdırmaz’ diyen yalancıdır” yanıtı tepkilere neden oldu. Yurttaşlar, “Hayatımızla oynuyorsunuz” dedi.